Camille ECHASSERIEAU

Titulaire d'un BTS Assistant de Direction et forte de plus de 10 ans d'expérience dans des entreprises et services diversifiés, je recherche un emploi sur La Roche sur Yon et ses environs. Je possède les qualités requises pour un poste administratif : connaissances administratives, motivation, adaptabilité, discrétion, dynamisme, rigueur... et souhaite vivement minvestir dans la vie dune entreprise à long terme.



Mes compétences :

Assistante administrative

Assistante de Direction