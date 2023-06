Camille FOUCHEREAU

Mon parcours professionnel est guidé par ma volonté d'accompagner les hommes et les femmes acteurs(trices) du développement territorial rural et agricole.

Forte de 10 années d'expériences professionnelles et d'une double formation d'ingénieur spécialisée en développement territorial et agricole, et de responsable en ressources humaines, mes pôles de compétences sont :

- l'accompagnement professionnel de porteurs de projet individuel ou collectif

- le management de projet (animer, coordonner, rechercher des financements, planifier, suivre et faire des bilans)

- le conseil en organisation et stratégie (diagnostiquer, analyser, faire des préconisations)

- la gestion des ressources humaines

- le développement territorial et agricole

Je peux répondre à vos besoins sous le statut de salarié de façon durable ou pour des missions ponctuelles en tant que prestataire, et je suis disponible pour échanger sur l'adéquation entre vos besoins et mes compétences.



Mes compétences :

Management de projet

Accompagnement individuel

Ingénierie financière

Accompagnement au changement

Accompagnement collectif

Ingénierie des politiques publiques