Camille MARTY

Mon parcours se compose d'expériences diverses et enrichissantes.



Mes études sont centrées sur le commerce agroalimentaire et le management :



=> DUT Techniques de commercialisation

=> Licence Gestion-Management

=> Master Responsable d'Affaires Agroalimentaires



Mes expériences professionnelles sont axées sur :

=> la logistique

=> la distribution

=> le management

=> le commerce



Mes atouts :

=> respect des procédures et règles

=> bonnes capacités physiques

=> rigueur dans le travail

=> tempérament positif



Je viens d'orienter mon parcours vers une thématique qui fait échos en moi : le bien-être.

Je suis actuellement une formation pour être diplômée d'un Bachelor en Naturopathie.

Ce cursus se déroule sur deux ans à hauteur d'un week-end sur deux (en moyenne).

Ce rythme me laisse la possibilité d'occuper un emploi en parrallèle de ces études.



Mon objectif à terme est de devenir Naturopathe. Un naturopathe est un éducateur de santé, il donne des conseils en matière d'hygiène de vie pour aider les personnes qui le désirent à trouver un meilleur équilibre dans leur vie.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Management

Marketing stratégique

Sociologie des organisations

Logistique

Commerce international

Vente