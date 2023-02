Camille MAS

Je suis diététicienne depuis 9 ans et ravie de l'être.

Après avoir travaillé dans le milieu de la restauration collective, je suis actuellement en poste au sein d'une clinique privée.

Chargée d'une mission principale qu'est le dépistage et la prise en charge de la dénutrition, j'ai l'opportunité d'effectuer le suivi nutritionnel de patients poly-pathologiques.

L'éducation thérapeutique est également au cœur de ma mission et me permet de transmettre aux patients toutes les solutions nécessaires pour améliorer leur hygiène de vie.

Cette diversité d'activités permet la maîtrise d'un large éventail de prises en charge et d'un enrichissement personnel et professionnel.



Mes compétences :

Suivi diététique

Psychologie

Analyser écouter réfléchir agir

Animation de formations

Pédagogie

Communication interne

Travail en équipe

Gestion de la qualité