Camille VANDENDRIESSCHE

Passé par le sport de haut niveau (décathlon), le journalisme et la communication, j'ai fondé en 2015 l'agence Action Rédaction. Indépendant mais pas solitaire, je collabore avec de multiples rédactions : magazines de fédérations sportives, médias en ligne ainsi que quotidiens régionaux et nationaux. Interviews, portraits, articles d'analyse et reportages sont mes spécialités, comme vous pourrez en juger sur www.actionredaction.fr.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projet

Management du sport

Communication externe

Coaching sportif

Evénementiel

Communication institutionnelle

Secrétariat de rédaction

Community management

Adobe Photoshop

Traduction anglais français

Traduction français anglais

Adobe InDesign

Wordpress

Assistanat de direction