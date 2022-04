Carine GUILBERT

J'accompagne les dirigeants d'entreprise et cadres pour qu'ils construisent ou reconstruisent leurs manières d'agir, adaptées à leurs contextes de changement. Dans mes interventions de conseil, formation ou d'accompagnement, j'insiste sur le sens et le pragmatisme, pour que mes clients se sentent prêts à mettre en pratique ce que nous avons convenu ensemble.



Construire ensemble un parcours dans le respect de ses valeurs, de soi et des autres.



Mes compétences :

Accompagner et révéler les talents

Accompagner une démarche de changement

Concevoir et animer des formations

Accompagner la mise en place d'outils RH

Recrutement

Compétences relationnelles

Coaching