Carine HECART

Depuis 10 ans au sein du groupe ISAGRI, j'ai commencé mon aventure comme commerciale sur le marché viticole. J'avais pour mission principale d'animer, fidéliser et développer mon portefeuille client.



Depuis le mois de juillet 2015, je suis responsable régionale de la Prescription. Mon rôle est d'animer un réseau de prescripteurs (essentiellement des cabinets comptables) pour développer la marque Agiris Entreprises auprès de leurs clients.



Mes missions sont complétées par de l'animation et la monté en compétence d'une équipe commerciale régionale.



J'aime relever des challenges et me fixer des objectifs ambitieux dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle.



Développer , Animer, Satisfaire sont les 3 mots qui définissent mon ambition dans mon travail.



Mes compétences :

Animation

Biochimie

Biotechnologies

Commercial

Commercial b to b

Management

Management commercial

Vente

Développement commercial

B2B

Informatique

Business development

Marketing

Prospection

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel