Carine HERARD

•Développement et lancement industriel de nouvelles formules pour de la MDD. Développement de gamme spécifique vétérinaire conjointement avec un Dr Véterinaire.

•Envoi et suivi d’échantillons pour des clients.

•Création de bases de données de type Access pour la gestion des clients, des fournisseurs et des analyses.

•Mise en place d’un nouveau logiciel de formulation.

•Mise en place de la gestion des formules par un nouvel outil informatique de type GPAO en lien avec le logiciel de formulation R&D de type Best mix.