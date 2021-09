Carine HERNANDEZ

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Aprés 7 ans passé au sein de la SARL FINANCIERE FREDERIC CARRE, j'ai décidé de quitter mon emploi afin de m'installer dans le Var pour rejoindre mon conjoint qui a été muté sur Draguignan.



Je suis donc à la recherche d'un poste de comptable.



Si mon profil vous intéresse, je vous invite à me contacter afin de vous faire, par vous même, une idée plus précise de mes qualités et de ma motivation.



Mes compétences :

Aide comptable

Contrat de professionnalisation

DCG

dynamique

Motivée

Rigoureuse