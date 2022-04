Florence FENOGLIO

Rigoureuse, organisée et discrète, mon sens de l'initiative et de l'autonomie m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences : commençant ma vie professionnelle par un poste de standardiste / opératrice de saisie, je suis aujourd'hui (et depuis janvier 2007) assistante administrative et comptable du bâtiment.



Mon poste inclut principalement les domaines suivants :

- la comptabilité (saisie, lettrage, suivi tiers, saisie des OD de paie, préparation du bilan par cycle, prévisionnel de trésorerie...)

- le social (établissement mensuel des variables de paie, suivi des absences, administration du personnel...)

- le suivi administratif des chantiers (situation de travaux, dailly, suivi avance forfaitaire, suivi retenues de garantie et cautions bancaires, révision de prix, déclaration de sous-traitance...)



Je suis également l'assistante du directeur et l'interlocutrice entre l'entreprise et le siège social.



Mes études n'ont pas de lien direct avec mon métier, mais ont enrichi ma culture générale et m'ont apporté une bonne maîtrise de la langue française et de l'orthographe.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Bâtiment

Comptabilité

facturation

Paiements

Paye

Prix

révision

Trésorerie