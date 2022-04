- Je suis actuellement fund manager junior chez Axa Real Estate.



- J'ai passé 6 mois chez Arthur Loyd Paris en tant que consultante en investissements immobiliers.



- J'ai rejoint en septembre 2010 Iceberg Finance qui intervient dans la gestion privée. Le pôle immobilier composé de 2 personnes est chargé de créer un fonds d'investissements immobiliers pour le compte d'investisseurs privés.



- J'ai été analyste en investissements immobiliers chez SGAM depuis mars 2005 puis chez Amundi Immobilier entre janvier 2010 et septembre 2010 suite à la fusion entre SGAM REIM et CAAM Real Estate.



- Diplômée de l'ESSEC (cursus MBA Essec après prépa), j'ai accumulé près de 2 ans de stages.



- J'ai effectué un échange universitaire à Beida (University of Peking) pendant 6 mois à Pékin, Chine en 2004.



Mes compétences :

Chine

Immobilier

Investissements immobiliers

Real Estate