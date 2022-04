Hc Alexandre NGUYEN

Actuellement : associé manager société de génie énergétique et climatique.

- business développement pôle solaire et climatique



2007-2009 : Business Unit Manager, groupe ALTEN



- Gestion et développement du portefeuille d'affaires, secteurs banque/assurance puis Telecom



- Recrutement et management des consultants IT







2005-2006 Ingénieur d?affaires, chez BAO Solutions, société de services de développements informatiques dual shore (centre de développement au Vietnam)



· Développement du portefeuille clients pour les développements de sites et d?applications Web



· Marketing stratégique et opérationnel d?une centrale de réservation en ligne d?hôtels de l?Asie du Sud-Est (projet interne :Array)





2004-2005 Responsable Communication et des Relations Presse de la CNJE (Confédération Nationale des Junior-Entreprises), premier réseau d?étudiants en France, dans les Grandes Ecoles de commerce et d?ingénieurs et les Universités (120 associations, 20.000 membres, 6,2 M? de CA)





2003-2004 Président de Junior ISEP, Junior-Entreprise de l?ISEP



Mes compétences :

Business

Business developpement

Création

Développement

Développement durable

Energétique

Externalisation

Green business

Informatique

Offshore

Onshore

Outsourcing