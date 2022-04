Carine HUYNH LALUT

"Les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance." - Samuel Johnson



Titulaire d’un DESS en pharmotechnie vétérinaire, j’ai 12 ans d’expérience dans le secteur de la santé et du STERILE. Après avoir travaillé au sein des laboratoires MSD et Eli Lilly comme ingénieur validation et procédé, je suis intervenue pour Sanofi Pasteur sur différents projets : d’abord comme Référent Qualification puis comme Ingénieur Qualité.



Mes principaux domaines de compétences sont :



- La Gestion de projet

- L'Assurance Qualité Validation

- L'Assistance Technique à la production

- L'animation de Formation BPF



Orientée Qualité et Satisfaction client, j’aime être sur le terrain, travailler en équipe à la résolution de problèmes et à l’amélioration des pratiques. Vous pouvez me contacter pour échanger autour de notre métier.



Mes compétences :

Fluides pharma

HVAC

BPF

Qualité

Ligne de remplissage

Isotechnie

Cuve

Réglementation pharma 21 CFR part 11

Formatrice

Stérilisation chaleur humide

Stérilisation chaleur sèche

Décontamination vapeur

Décontamination H202

Gestion de projet

Assistance technique clients

Management d'équipe