Acteurs du Marketing et de la Communication Client, je vous accompagne dans la réalisation opérationnelle de vos campagnes Marketing Direct sur tous les médias : e-mail, SMS, courrier, télémarketing...



> > Mon atout ?

J'allie à mes compétences fonctionnelles (gestion de projets, compréhension des besoins clients, interface DSI- utilisateurs), des compétences techniques (SQL, Néolane, CRM Siebel) acquises sur des domaines variés : qualité des données, paramétrage offres et tarification, Décisionnel, campagnes marketing.



> > Mon état d'esprit ?

Motivée et volontaire, j'aime travailler en équipe, trouver des solutions dans des échanges constructifs et apprendre constamment en côtoyant des corps de métiers très différents (informatique, marketing, finance, commerce...).



Mes compétences :

Teradata, Oracle, SQL, Microsoft Office

Gestion de projets

Relations utilisateurs / DSI

Ciblage campagnes Marketing

Test, User Acceptance Test

Gestion de la qualité

QoS, QoD

CRM Siebel, Néolane