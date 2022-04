Carine LE BORGNE

Titulaire d'une Licence professionnelle Logistique : Etudes et Projets d'Organisation et d'un Master 2 professionnel Management des Chaînes Logistiques Globales, mon objectif à court terme est de développer mes compétences opérationnelles dans l’univers industriel. Je désire me confronter au terrain et me perfectionner notamment en gestion des stocks et des approvisionnements. J’aspire par la suite à assumer davantage de responsabilités y compris dans le domaine du management et de l’encadrement.



Très intéressée par le domaine de la logistique à l’issue de mon DUT GEA mais sans opportunité dans la région, j’ai décidé de rejoindre Mulhouse pour préparer une Licence professionnelle. J’ai ainsi pu intégrer PSA Peugeot Citroën en alternance pendant un an. Rattachée au service Achats, j’étais chargée de consulter les fournisseurs, de passer et suivre les commandes. J’ai également pris part au projet de transfert de production en mobilisant les différents intervenants de la phase d’approvisionnement des pièces.



Puis j’ai choisi de poursuivre ma formation par un Master 2 professionnel dans le cadre duquel j’ai eu le plaisir d’intégrer DCNS Brest. J’ai évolué pendant deux ans au sein du service Gestion de Production, entité dédiée au pilotage de l’activité Supply Chain. Cette expérience m’a permis d’acquérir une vision globale de l’ensemble des processus métiers. Aujourd’hui, j’assure un remplacement en tant que chargée d’ingénierie Supply Chain Programme. Au plus près du chantier, cette mission me permet d’enrichir ma connaissance et ma compréhension du terrain ainsi que des enjeux opérationnels qui s’y rattachent.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des stocks

Approvisionnements et achats

Gestion de production

Gestion de la qualité