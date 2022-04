Carine LE ROUX

Diplômé d'un BTS Assistant Technique d'Ingenieur et passionné d'automobile, je suis arrivée au sein du groupe RENAULT depuis 8 ans. J'ai débuté par un poste de planification d'essais, puis ai connue une évolution dans ce poste plus proche de ma formation initiale. Ma capacité à mettre en relation des personnes de niveau hierarchique et de métier différent m'ont permis d'acceder à des fonctions reservé auparavant au chef de section.

Ma rigeur et mon organisation m'ont value d'acceder à mon poste actuel de chiffreur de système industriel. Ce poste, de grande importance dans l'entreprise car pouvant determiné une partie de la faisabilité du projet me donne une certaine satisfaction à chaque réalisation d'un nouveau véhicule.

Ma bonne humeur et mon dynamisme, même en periode de forte charge est souvant remarqué et apprecié par mes collègues de travail.Je mets tout en oeuvre pour amélioré le travail d'équipe.



Mes compétences :

Achat

Automobile

Chiffrage

Contrôle de gestion

Devis

Informatique

Planification

Planning

Prototype