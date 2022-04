Carine LENOIR

Après quelques années consacrées à l'éducation de mes enfants, j'ai entrepris une formation en BTS CGO afin de m'adapter à l'évolution du métier de Comptable.

Par ailleurs, j'ai effectué une formation de perfectionnement en comptabilité et paie sur les logiciels Sage et Ciel.

Dans le cadre de ces formations, j'ai effectué des stages en entreprises au cours desquels j'ai pû réaliser plusieurs travaux comptables : De la gestion des opérations courantes de comptabilité à la déclaration fiscale, en passant par l'élaboration des tableaux des amortissements et les travaux de fin d'exercice.

Ces travaux m'ont apporté une rigueur et une autonomie, et ont confirmé ma capacité à travailler dans un environnement compétitif.



Mes compétences :

Gestion des comptes clients et fournisseurs

Gestion de la trésorerie et rapprochements bancair

Gestion des immobilisations / Amortissements

Déclarations sociales et fiscales

Paie

Word - Excel - Access - Powerpoint - Ciel - Sage

Travaux de fin d'exercice

Gestion des opérations courantes de comptabilité