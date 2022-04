Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Après une formation initiale en finance, comptabilité et commerce international, j'ai eu la chance de travailler dans divers secteurs d'activités. Secteurs dans lesquels, j'ai eu également l'occasion d'apprendre et de progresser. Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter afin de développer mes diverses expériences.



Mes compétences :

Goût du challenge

Analyse et Synthèse

Sens de l'écoute

Respect des deadlines