Carine MAHÉ

De formation BTS assistante de gestion PME-PMI, j'ai développer tout au long de mon parcours professionnel des qualités de commerciale et de manager. J'ai bénéficié de différentes expériences en petites et moyennes entreprises, en cabinet comptable ainsi que dans l'entrepreneuriat d'abord comme gérante de ma propre structure puis comme vendeuse à domicile indépendante.

Au cours de ma carrière, j'ai occupé différents postes pour lesquels j'ai développé de nombreuses qualités qui aujourd'hui me permettent d'être très polyvalente et réactive en entreprise.



Mon dynamisme et mon sens du commerce sont de réels atouts dans mon activité.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Coala

Développement des compétences

Gestion administrative

Facturation

Organisation professionnelle

Gestion de portefeuille

Service client

Gestion des conflits

Mise en rayon

Négociation

Réduction des coûts

Déclarations sociales et fiscales

Gestion du stress

Formation

Esprit d'initiative

Vente en ligne

Communication événementielle

Développement personnel

Management commercial

Réalisation de devis

Organisation d'évènements

Configuration logicielle

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Conseil en organisation

Communication externe

Dynamisme

Développement commercial

Gestion des stocks

Fidélisation client

Communication interne

Esprit d'équipe

Management

Droit du travail

Vente à distance

Gestion de la relation client

Négociation de contrat

Relations clients

Accompagnement

Synthèse

Fiche de paie

Analyser les besoins et définir les objectifs

Vente directe

Veille juridique

TVA

Contra