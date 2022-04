Carine MATHIEU - BRONZETTI

15 années confirmées d’expérience de conduite de missions de conseil et d’audit auprès des directions des systèmes d’information – Anglais courant



Mes compétences :

Gestion de projets

Stratégie et gouvernance

Implémentation et revue du contrôle interne opérat

Audit de processus informatiques

Identification et gestion des risques opérationnel

Audit de maturité et de performance sécurité

Définition et amélioration de processus ITIL

Audit organisationnel et opérationnel

PMO

Management

Contrôle de gestion