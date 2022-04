Carine NORMAND

Je suis forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le secrétariat, dont 10 ans en Droit Social, et je recherche un poste de secrétaire administrative ou d'assistante de direction sur Besançon et ses alentour proches (maximum à une demi-heure de Besançon).

Je recherche un poste à temps plein ou à 90 % (besoin des mercredis après-midi).

Je suis discrète et dynamique.

Notre collaboration sera enrichissante et productive.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint