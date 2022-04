Carine PAOLI

J'ai une expérience de 8 ans en tant qu'"Acheteur" et "Chef de Marchés DOM-TOM et Afrique".



Mon domaine d'actvité principal est l'agro-alimentaire : conserves, surgelés, frais, boissons..

et également les parfums, eaux de toilettes, les bougies, la vaisselle jetable.



J'ai une bonne maîtrise des circuits de distribution et d'importation dans les DOM-TOM et en Afrique où je me suis rendue très régulièrement.

J'ai également prospecté au Vanuatu et aux Fidji...



J'ai réalisé du sourcing, j'ai participé à la création et au développement de nouvelles marques.



J'ai été en charge de la négociation commerciale avec des fournisseurs tels que Bonduelle, Andros, Pepsico, Intersnack, Orangina-Schweppes...



Ma capacité d'adaptation, ma rigueur et motivation sont mes principales qualités qui ont favorisé le succès de mes projets professionnels.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse, je suis principalement en recherche d'un poste d'Acheteur, je reste à votre disposition pour en discuter.



