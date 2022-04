Carine PERSYN

Large expertise (direction et gestion, communication, marketing, pricing, partenariats, opérations) acquise depuis + de 20 ans dans le secteur des services (Accor, Europar, filiale du groupe La Poste et CE Safran) et d'expériences réussies dans l'accompagnement du changement, le management d'équipes, le pilotage de projets transverses ou le lancement de nouvelles offres.

Je suis aussi reconnue pour mon organisation, ma rigueur, mon enthousiasme, mon leadership, mon relationnel et ma capacité d'analyse et d'adaptation orientée vers les objectifs, le résultat et le bien-être du personnel.



Mes compétences :

Management

Conduite du changement

Marketing

Partenariats

Services

Réorganisation

Tourisme

Organisation d'évènements

Animation de formations

Communication

Comité d'entreprise

Gestion administrative

Budgétisation