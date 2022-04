Carine PESTOURIE

Docteur en Biologie (Faculté des Sciences pharmaceutiques - Université Paris 5), titulaire d’un DEA de Biocinétique des traceurs Radiopharmaceutiques (Faculté des Sciences pharmaceutiques - Université Paris 5). J’ai fait le choix d’un parcours scientifique original en complétant mes compétences de Biologiste moléculaire (Licence et Maitrise de Biologie moléculaire et cellulaire - Faculté des Sciences - Université de Limoges) par une spécialisation en imagerie moléculaire, domaine alors émergeant.

Grâce à cette expertise, je me suis vue confiée la mise en place ex-nihilo d’un service d’imagerie moléculaire à Toulouse (responsabilité scientifique, technique et administrative) . Cette nouvelle expérience m’a permis d’acquérir des compétences en :

-conduite d’appels d’offres marchés publiques (achat de gros équipements) : de la rédaction de cahiers des charges en relation avec les chercheurs en passant par la négociation avec les fournisseurs et l’évaluation des réponses/choix du titulaire.

-démarche qualité

-gestion administrative et financière d’un service

Très dynamique, volontaire, autonome, attirée par la nouveauté et le challenge j'aime me voir confier de nouveaux défis.





Mes compétences :

Recherche

Ingénierie

Communication

Enseignement

Gestion de projet