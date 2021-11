Carine RYCKEBOËR

Service, pédagogie et politique formation voilà ce qui caractérisent mon parcours !



Pour le service : 10 ans dans le conseil en formation aussi bien auprès des entreprises (conseiller dans l'élaboration des plans de formation et l'articulation des différents dispositifs, rechercher des co-financement EDDF, FSE, Région...), qu'auprès des salariés (accueillir, guider, aider les salariés dans leurs évolutions professionnelles, les accompagner dans la construction de leur parcours professionnels),



Pour la pédagogie : la reprise d'un Master 2 en Ingénierie pédagogique à l'Université de Nanterre Paris-Ouest en 2011 m'a permis de compléter mon parcours professionnel. Au menu de mes apprentissages : la conception, la pédagogie et l'animation de formation, la réflexion autour de la formation à distance, la capitalisation des savoirs, les apprentissages collaboratifs...



Pour la politique formation, le mandat de la Présidence de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) de la branche de l'aide à domicile, le mandat de suppléante à la Commission Mixte Paritaire du travail social, les mandats au sein de l'OPCA Uniformation (membre du Conseil d'administration et d'autres commissions paritaires) m'ont permis de contribuer activement à la politique de professionnalisation des salariés de l'aide à domicile et des salariés de l'économie Sociale au sens large.



Mes compétences :

Animation

Conception

Conseil

Coordination

Formation

Ingénierie

Knowledge Management

Management

Orientation

Ressources humaines

VAE