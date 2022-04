Carine SAURUE - LEBORGNE

Dans le cadre d'une mutation de mon conjoint je recherche à Bordeaux une entreprise dynamique avec laquelle partager mes 9 années d'expérience dans les domaines comptabilité, contrôle de gestion et achats en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage et chef de projet IT pour la mise en place de SAP. Mes missions ont consisté à aider les métiers dans la définition de leurs besoins, assurer leur formation et le support, à rédiger les cahiers des charges, à mettre en œuvre les paramétrages dans SAP et effectuer le suivi des travaux avec les équipes externes.



Mes compétences :

Comptabilité fournisseurs

SAP Material Management

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

SAP Finance

SAP Contrôle de Gestion