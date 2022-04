Carine SCHWANENGEL

En cours de Validation des Acquis par l'Expérience (VAE) pour un Master II Information et Communication

Université de Villetaneuse (93)



**Formations :



Juin 2014 Master Éducation et Formation, Bac + 5



Juillet 2004 Licence, Bac +3

DEESCOM (Diplôme européen supérieur de la communication)



Juillet 2003 BTS, Bac + 2

BTS Communication des entreprises, en alternance.



Juillet 2001 Baccalauréat

Bac STT ACC (Science Technique et Tertiaire)





**Compétences informatiques:



Logiciel PAO : Illustrator, Quark Xpress, Photoshop, Page Maker...

Pack Office: Word, Excel, PowerPoint, Access…

Dreamweaver.



**Langues :



Anglais Moyen

Allemand Débutant



Mes compétences :

Relation presse

Communication

Rigueur