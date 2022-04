Carine SIVIGNON

J’ai une expérience significative de 16 années dans le domaine de l'informatique, sur des fonctions : de chef de projets fonctionnels et techniques, d’assistante à maîtrise d’ouvrage, et en qualité de responsable fonctionnelle sur des développements d’applications spécifiques.

Ces expériences m’ont permis de travailler en étroite collaboration avec des métiers variés à différents niveaux tels que : la MOA, des architectes, des experts techniques, des éditeurs, des services support, des utilisateurs …

Mon rôle est avant tout de répondre aux besoins et de respecter les contraintes de chacune des parties, notamment sur les missions d’AMOA et de chef de projet.

J’ai évolué dans des secteurs d’activité et des environnements fonctionnels divers. J’ai ainsi développé rapidement des compétences sur des métiers complexes tels que le pilotage de portefeuilles de projets de recherche pharmaceutique, la maintenance du matériel roulant de la SNCF…





Mes compétences :

Microsoft Project

Mercury Quality Center

Mercury Interactive TestDirector

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Spécifications fonctionnelles

Contact fournisseur

Accompagnement au changement

Contact client

Gestion de projet

Animation d'équipe

Assistance utilisateurs

Recette fonctionnelle

Animation de réunions

Analyse technique

Recueil des besoins

Gestion de la production

SQL

Relationnel