Carine TORT

Depuis 2010 : Satisfaire le Client, analyse de la chaîne de valeur (Value Stream Design), mise en évidence des gaspillages et de la variabilité, accroissement des actions à valeur ajoutée, accompagnement du changement et développement des compétences (Amélioration Continue,5S, Travail Standard…). Domaines d’expertise : Approvisionnement, Planning, Logistique amont et aval (Source / Deliver). Formée par l’Institut Kaizen.



Auparavant, toujours dans la même société :

- Resp. Approvisionnements et Planification Préformes pendant 3 ans : Approvisionnement des matières premières, planification de la production de l'Atelier d'Injection interne (8 presses, 25M° de préf/sem), gestion de stocks (12 000 palettes), gestion de la demande et expédition vers les clients externes).

- Resp. Planification des Eaux Aromatisées pendant 3 ans : Resp du Service Client, 50 références expédiés vers 5 grands Marchés, planification de la production de 3 lignes d'embouteillage, Gestion de stocks.

- 4 années d'expérience en tant que Chef de Projets Industriels : Lancement de Produits Nouveaux, Mise en place de Bonnes Pratiques, Gestion de l'Environnement.



Points forts : Relationnel, Dynamisme, Structuration.



Formation : Ingénieur, diplomée en 2000 de l'ENSGSI : Ecole Nationale en Génie des Systèmes Industriels - NANCY (54)



Mes compétences :

Amélioration Continue

Approvisionnement

Gestion de projets

kaizen

Lean

Logistique

Planning

Supply chain