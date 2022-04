Carine TOTIME GLAO

Je m'appelle Carine et je suis créative.

J'ai fait des études d'hôtellerie et travaillé dans tous les secteurs de cette branche : cuisine, bar, restaurant, hébergement. Quelque temps à Londres , un bref passage dans le tourisme puis dans la santé en tant que secrétaire médicale pour atterrir dans les ressources humaines depuis 4 ans.

Mais aujourd'hui, j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc : la création de bijoux uniques personnalisés sur mesure. Et une auto-entreprise est née : Above Jewellery.

Une idée? une couleur préférée? ou pour un évènement particulier ou un cadeau? je confectionne le bijoux de vos rêves...



N'hésitez pas à me contacter......à bientôt!



Mes compétences :

Evénementiel

Décoration

Bijouterie sur mesure

Conseil en image