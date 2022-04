Ability to provide advices on organisational change to secure business objectives and customer satisfaction,

Acknowledged skills in project and change management,

Perseverant, Reliable with intercultural sensitivity.



Mes compétences :

Microsoft Office

Communication

Logistique

Gestion de projet

Management

Achats internationaux

Négociation internationale

Études marketing

Gestion des achats

Transveral management

Marketing produit

Marketing stratégique

Team management

Project Management Office