Carine VILOTTE

Titulaire d une licence d anglais, je me destinais autrefois à devenir professeur d'anglais; puis le système éducatif et les parents m'en ont très vite dégoutée!

A 26ans, j ai décidé de reprendre mes etudes.

J ai passé les concours d ESC et suis rentrée à l ESC Clermont, en double diplôme avce l UFR LAC de Clermont pour passer un Master en commerce international Franco Chinois ainsi qu un Master en achat international.

Effectivement, en plus de reprendre mes études, je me suis mise à l apprentissage de la langue et surtout de la culture chinoise car je marche aux défis et aussi parce qu'aujourd'hui hui, la plupart des pays délocalisent en Chine pour une main d œuvre moins cher!

Bref tout s est très bien passé puisque j ai obtenu mon double diplôme avec mention TB, ainsi que la reconnaissance BETA GAMA SIGMA en 2009, qui est octroyée aux meilleurs élèves des ESC au monde!

Je suis une personne dynamique, rigoureuse et proactive!

Mes plus grosses qualités sont ma faculté d'adaptation et ma gentillesse!



Mes compétences :

Dynamique

Rigoureuse

Proactive

Autonome