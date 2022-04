Carine WILK

Passionnée par le milieu agroalimentaire, mon cursus professionnel m'a permis de découvrir au fil de mes fonctions l'industrie agroalimentaire.

Diplômée en biochimie, j'ai commencé en tant que technicienne de laboratoire avant de prendre la responsabilité d'un laboratoire interne et de compléter mes compétences par un poste de Gestionnaire qualité.



Je suis aujourd’hui à la recherche de nouvelles opportunités qui me permettront de mettre à profit mes acquis et mes compétences au service d'un recruteur, dans un domaine touchant à la qualité, la R&D ou l'Environnement.





Mes compétences :

Gestion des commandes et des appels d'offres

Rédaction de procédures, formulaires.

Iso 17025

Qualité

Microbiologie alimentaire

Agroalimentaire

Auditrice interne référentiel IFS- BRC

INCO

Gestion de projet