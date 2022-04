Carinne BARRE

J’apprécie vraiment ma position actuelle de FSE car elle me permet de travailler en équipe, d’apporter de l’aide lors de l’accompagnement de nouveaux arrivants mais également de contribuer à l’amélioration continue de la qualité du travail et des nouveaux services. Je suis connue pour mon adaptabilité aux différents postes que j’ai occupé, pour mon travail rigoureux mais également pour mon envie de relever des challenges.

Je suis intéressée par un poste de Responsable d’Equipe afin de développer encore plus d’aptitudes et de compétences.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Autonomie

Entraide

Adaptabilité

Empathie