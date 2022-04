Carla BARROS

J'ai acquis au fil des années une parfaite connaissance du milieu associatif et plus particulièrement des organisations professionnelles. La vie des métiers et les savoir-faire me passionnent. Les techniques administratives associées à la vie de l'entreprise n'ont plus de mystère pour moi. Mes envies de renouveau ont parsemé mon parcours professionnel de riches expériences qui, non sans risque, m'ont permis de développer mes goûts prononcés pour la gestion et la communication. Du milieu du dentaire à celui des fruits et légumes, seule une "bouchée" les sépare ! L'interprofession des fruits et légumes est donc une suite logique et pleine de sens...



Mes compétences :

Diplomatie

Discrétion, confidentialité et rigueur

Rédaction de contenus

Aptitudes relationnelles

Techniques administratives

Organisation d'évènements

Sens de l'initiative

Microsoft Office

Gestion de projet

Sens de l'écoute et empathie

Gestion du stress

Coordination

PAO

Organisation du travail