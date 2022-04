Carla GARCIA MARTINEZ

Depuis 2016 : Consultant immobilier.



Depuis 2006 : Traductrice-interprète indépendante.



Bonjour et merci de votre "visite" sur mon profil.



Je suis trilingue français,espagnol,anglais et de langues maternelles français et espagnol.



Spécialisée dans la traduction et l'interprétation dans les domaines suivants :

sous-titrages & festivals de films

mode et formations

tourisme

juridique & institutionnel



Je cherche idéalement à entrer en contact avec des sociétés hispanophones et anglophones ayant des besoins de traduction vers le français.



Concernant l'interprétation je suis plus particulièrement intéressée par le secteur évènementiel-culturel.





A bientôt,



Combinaisons de langues :

anglais > français

espagnol > français

français > espagnol



Selon le type de domaine :

anglais > espagnol

français > anglais



Mes compétences :

Anglais

Cinéma

Danse

Espagnol

Español

Francés

Inglés

Interprétation

Jurídico

Juridique

Moda

Mode

Rédactionnel

Tourisme

Traducción

Traduction

Turismo