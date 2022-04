Carla HENNY (C)

MA PHILOSOPHIE DE TRAVAIL



Remettre le concept créatif au centre des stratégies de marques. Donner du sens à la communication on-line et off-line, partir d'une bonne idée pour arriver au ROI et non l'inverse...je crois au retour de l'innovation et de la pensée créative dans le marketing et la communication.



Mon blog : Toute l’actualité du web interactif...

http://www.web-interactif.com/



MES REFERENCES



Expertise : Stratégie de marque - Stratégie Digitale - Trends - Secteur du luxe



Diplômée de Sciences-po. Paris en Master stratégies marketing et métiers de la communication.



ANGLAIS/FRANÇAIS : Bilingue (anglais langue maternelle)

ESPAGNOL : lu, écrit, parlé

NÉERLANDAIS : bonnes notions



MES MOTIVATIONS



Passionnée par le marketing stratégique et la communication digitale, et très sensible au milieu du luxe...



Ce que je peux apporter en plus de mon dynamisme, mon sens des relations humaines et mes facultés à rebondir, ce sont aussi mes langues, et une solide culture internationale.



PRIX DIGITAUX

- Grand Prix Stratégies Mobile pour l'application "une journée à Paris" de Van Cleef & Arpels

- Webby Award pour le site yslexperience.com

- Grand prix Stratégies du Design Web pour yslexperience.com



