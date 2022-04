Carla MONTEIRO

Directeur Marketing, Polyglotte (Anglais, Français, Espagnol, Portugais).

Professionnelle du marketing, 15 ans d’expérience du secteur industriel, des services et de la logistique, maîtrisant tous les aspects du métier : définition et déploiement d’une stratégie marketing performante, mise en place d’approche CRM et implémentation des outils associés, conception de stratégie de communication interne et externe, identification de cibles commerciales et pilotage des réponses aux appels d’offres, mise en place et suivi des indicateurs de performance ◦ Spécialiste du management de projet, possédant une vision complète de la chaîne de valeur, je souhaite m’investir dans une fonction de direction marketing présentant un réel challenge au sein d’une structure devant relever des défis importants.



Mes compétences :

Management skills

Logistics and Supply Chain Management

Certified Social Media Strategist

Marketing strategy

Market Analysis

CRM MS Dynamics

CRM & E CRM & Social CRM

Marketing opérationnel

Web Marketing

CRM

Leadership

Marketing stratégique

Logistique