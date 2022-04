Carlier ESTELLE

Spécialisée dans le monde du centre d'appels:

- de Juin 1997 à octobre 1999: 2 années et demie dans une société lilloise spécialisée en sortant (A2C action et communication commerciale) : cible entreprises ou particuliers B TO B ou B TO C, en qualité d'attachée de direction (opération de recouvrement, de fidelisation, prise de rdv pour des commerciaux, enquête de satisfaction, ...)

- depuis octobre 1999 : chez atos origin devenue depuis acticall, superviseur un an et demi puis puis chef de plateau durant 4 ans.

De 2005 à Mai 2008 Responsable operationnel d'activités et responsable de compte, Acticall: gestion d'une plateforme mono client au multiclients en passant par du services clients type FAI (fournisseur d'accès) au du helpdesk, de la fidelisation, du sortant (toutes types de campagnes B TO C).

Sous ma responsabilité plus de 150 collaborateurs dont la moitié des équipes sur des activités de reception d'appels et l'autre moitié de l'équipe sur des activités d'emission d'appels avec une activité sur 3 sites en pilotage d'activité dont un site basé à Casablanca

Depuis Mai 2008 : Responsable du média Téléphone_Vente à distance AG2R La Mondiale



Formation de management divers : thèmes abordés : gestion du stress, gestion du temps, manager ses équipes et suivi de la performance

Formation à l'Essec sur le thème : savoir négocier avec des directeurs d'achats

Participation à une ecole des managers avec différentes formations par an, et nomination du meilleur manager de l'année en 2006.

Formation access : création d'une base de données, de requêtes, de tables...

Reception du Trophée d’Or Cliadis, remise d'un trophée pour de la plus belle évolution de carrière dans les métiers de la Relation Clients à distance de la région Nord Pas de Calais le 3 Décembre 2007



Mes compétences :

Télémarketing

Services

Relation client