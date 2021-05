Le Responsable Qualité & Formation, dans le respect des procédures et certifications en vigueur et des exigences qualité des donneurs d’ordres, est garant de l’organisation et de l’animation de la politique Formation et Qualité du centre. Il participe au maintien et au développement des compétences et à l’atteinte des objectifs contractuels et/ou définis par le Groupe.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Management

Accompagnement

Coaching