Carlos ALMEIDA

Bonjour,



Apres avoir travailler plus de 15 ans pour un fabricant de machine à café professionnel "UNIC",

j ai acquis une experience reconnue dans le milieu du CHR .

Je me suis installe dans le sud ouest pour creer ma societe de service apres vente "CAFÉ TECH" pour le materiel de bar avec specialisation machine a café.

Mes activites sont la reparation, l installation et la vente (machine à café, laverie ,moulin ,machine à glaçon).



Mon objectif est d'apporter à mes clients un service rapide, efficace et sérieux .





À très bientôt



Mes compétences :

Formateur

Management

Specialiste Extraction Cafe

Technico Commercial