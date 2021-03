Carlos DO NASCIMENTO

Mes différentes expériences chez Wanadoo.fr, Auchandirect.fr et Grosbill.com prenant successivement des responsabilités des projets , du support, des déploiements et migration m'amènent a cette nouvelle étape.



Depuis environ 2011,J'occupe le poste de Directeur Service informatique en charge du site web, Frontoffice, backoffice et production.

Mise en place du e-commerce de la marque sur le web pour la France et l'international.

Mise en place des campagnes marketing (web, criteo, video, emailing, etc)



