Carlos FAURE

Après une reconversion en 2014/2015 j'ai tout d'abord été prestataire avant d'être embauché l'été 2016 par la SPIE dans laquelle je travaillais en tant qu'analyste/développeur .

Une proposition d'évolution m'a été faite fin 2017 et je suis aujourd'hui Responsable Réalisation dans cette même société.



Mes compétences sont transverses :

- Automatique (analyse fonctionnelle, programmation, mise en service);

- Supervision (étude, développement, mise en service);

- Réseau (modèle OSI, protocole TCP/IP, protocole Modbus);

- Informatique industrielle (programmation procédurale et orientée objet);

- Instrumentation / régulation;

- Gestion de projet et accompagnement.

Ceux qui me permet d'être polyvalent dans mon travail.



Je suis dynamique, motivé et curieux de continuer à développer mes compétences pour être le plus performant possible dans mon activité quotidienne.

De plus je suis mobile et je m'adapte rapidement à un nouvel environnement.



Actuellement en poste je reste cependant à l'écoute de toute opportunité pouvant répondre à mes attentes et présentant une évolution dans ma carrière.



Mes compétences :

Réseaux / Supervisions

Lecture schémas électriques

Logiciels : Unity Pro, Vijeo, TiaPort, Intouch

Gestion de projet : PERT / GANTT

Informatique Industrielle

Logiciels : visual studio, delphi, lazarus

Automatique

API : Siemens, Schneider

Langages : pascal, c, c++, html, php

Langages : ladder, fbd

Programmation séquentielle et orientée objet

Habilitable B2-BR (Avril 2014)

Capteurs / vannes pilotées

Instrumentation / Régulation

Régulation immatérielle (PID)

Archestra