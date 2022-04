Carlos GONÇALVES

Directeur et Consultant dans les domaines de la "Qualité", "Organisation & Processus" et "IT/SAP", dans un contexte multi-projets et/ou des projets complexes, impliquant réingénierie de processus et gestion du changement.



Mes compétences :

DIRECTOR

ERP

Gestor

Informatique

Manager

Microsoft Project

Organisation

organização

Qualité

SAP

SAP SD

Telecomunicações