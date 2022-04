Carlos HORTA CAMACHO

Domaines de compétences :



Technique:

Réaliser les relevés techniques et les pré-études pour définir les solutions/matériels pour la modernisation des ascenseurs dans le respect des normes et des CCTP.



Commercial :

Chiffrer, Argumenter, convaincre et négocier pour conclure une vente.

Fidéliser et élargir l’offre produit.

Accompagner les clients grands comptes dans toutes les étapes du processus commercial.



Administration des ventes :

Faire les revues de contrat, lancer les achats et suivre les plannings

Gérer les relations avec les fournisseurs et avec les clients

Traiter les réclamations et manager les ressources dans la mise en place des solutions.



Management :

Manager et motiver une équipe (technique/commerciale).

Créer et mettre en place de nouveaux systèmes d’organisation.

Créer ou optimiser les procédures de travail et les faire appliquer.





Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Ascenseurs

Commercial

Ingénieur technico commercial

Responsable Administration des Ventes

Responsable des ventes

Technico commercial

ventes