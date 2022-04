Carlos MECA

Actuellement :



Consultant chez Simon-Kucher & Partners. Stratégie, Marketing et Pricing spécialisé dans le domaine de la Santé et des Technologies Médicales.



Expériences précédentes :



Conseil en organisation, business improvement et management

- Analyse des processus et des activités

- Identification des contraintes

- Élaboration de plans d’action

- Soutien à l’implémentation et suivi



Management personnel et technique d’une équipe de consultants :

Conseil dans les domaines du marketing et développement stratégique, business development, positionnement concurrentiel, valorisation de recherche, élaboration de guidelines pour la Commission Européenne ;

- Réalisation d’études qualitatives et quantitatives de marchés innovants, expertises pour l’OSEO ;

- Développement commercial (plus de 250 k€) : vente de projets, prospection client, réponse à des appels d’offres internationaux, gestion de la relation client ;

- Montage de projets de recherche transnationaux : diagnostique du projet, recherche de partenaires, rédaction des volets de gestion du projet et des impacts technologiques et économiques du projet, structuration du budget, gestion des démarches administratives ;

- Secteurs : dispositifs médicaux, biotechnologie, bioproduits, énergie, imagerie médicale, TIC dans les sciences du vivant, tests précliniques innovants, stockage de substances d'origine humaine (thérapeutique, diagnostique)...

- Langues : portugais et espagnol (langues maternelles), français et anglais (niveau bilingue)



Mes compétences :

Recherche

Pricing

Gestion

Conseil

Développement commercial

Marketing

Communication

Gestion de projet

Management

Innovation

Strategie