Carole BARRON

Dans le monde du travail depuis 1999, j ai plusieurs cordes à mon arc; le tourisme, le conseil, commercial, la vente (B to B/ B to C), et à présent la formation et la satisfaction client.

Depuis décembre 2014 en poste chez Accelya au service formation/customer support bilingue anglais Nos clients etant les compagnies aériennes et les agences de voyages.

Depuis janvier 2017 , Je fais désormais partie de la nouvelle équipe "customer success" en charge de la satisfaction client et des formations à nos clients qui utilisent nos produits .

Nous assurons un suivi régulier auprès de nos clients, en plus des formations, notre fonction est de les accompagner et de recueillir leurs besoins

Précédemment, , j'ai mené ma barque dans les domaines du tourisme et de la relation client/commercial et occasionnellement l' accessoirisation, avec à cœur toujours la satisfaction du client.

Avec un profil dit "commerçant" j'aime m'investir aider gérer et fidéliser le client.

je sais écouter et trouver les solutions les plus appropriées à la demande, de la plus simple à la plus spécifique.

Je sais m'adapter rapidement à toutes les situations et profils de clientèle. Je suis familière des prestations haut de gamme. Le conseil et l'écoute font partis de mon savoir faire.

j'aime relever des challenges et toujours avec les mêmes obligations de résultat

le travail en équipe me stimule néanmoins je sais être autonome.

Les univers multiculturels, touristiques ,événementiels,audio visuelle et artistiques me plaisent et conviennent à mon caractère et ma personnalité . La routine ne fait pas partie de mon vocabulaire, les taches variées sont toujours les bienvenues

J'aime m'épanouir dans le travail en équipe, la communication et l'organisation.



Mes compétences :

Commerciale

Positive

Adaptabilité