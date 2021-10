Carole LESPAGNOL

Contrôleur Financier au sein de groupes internationaux côtés, je fiabilise les résultats financiers, mesure la performance opérationnelle et améliore la rentabilité des organisations.

Expérience approfondie en contrôle de gestion des fonctions commerciales, industrielles, R&D et supports, et en contrôle opérationnel de filiales étrangères. Travaillant dans un environnement multi culturel attaché à une culture du résultat et moteur en phase de changements.

Compétences en audit opérationnel, reporting, consolidation, conduite de processus budgétaires et de prévisions, systèmes d'informations financiers (SAP, Oracle), IFRS, contrôle de projets, programme d'optimisation des coûts, d'amélioration de la performance (KPI) et du cash flow.

Aime faire progresser la fonction finance en support de l'organisation et de la stratégie avec rigueur et pragmatisme.



Mes compétences :

Normes IFRS

Hyperion Financial Management