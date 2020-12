Caroline-Maï TRÉFI

Ma formation en Sciences Humaines, en Langues Étrangères et en Assistanat de Direction mont permis dorienter ma vie professionnelle aussi bien vers les Ressources Humaines que la relation Client.



La variété des domaines professionnels pour lesquels je me suis investie ont contribué à nourrir ma curiosité intellectuelle. Jai pu ainsi mettre à contribution mes compétences et les affiner dans des secteurs tant publics que privés, des environnements aussi exigeants que laéroport de Roissy CDG, le cabinet davocats international PWC, France 2 Télévisions ou le CNRS.



Je reprends actuellement mes études en Master EAD de Sciences de lEducation. Les spécificités atypiques des Enfants à Haut Potentiel mintéressent particulièrement.



Les arts, lenvironnement, lhumanitaire, lécriture et les sciences humaines font partie des domaines que japprécie de mettre en adéquation avec ma profession et contribuent au sens que je donne à mon investissement personnel.