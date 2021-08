Cassiopée DELVAL

Certain d'entre vous se diront "Tiens donc ! quel revirement de situation !", "Quel changement professionnel radical !"

Et puis pour ceux qui me connaissent plus personnellement, vous ne serez pas vraiment surpris ^^



La Naturopathie c'est un art de vivre ! C'est se sentir responsable de sa santé et de sa vie ! Ce sont des valeurs que je porte en moi depuis toujours. Depuis que j'ai été en âge de choisir la manière dont je souhaitais me soigner, j'ai voulu découvrir et expérimenter ce que l'on appelle "médecine douce"!

et il y a 2 ans, j'ai pris la décision de renforcer ces connaissances pour pouvoir partager et accompagner à mon tour l'Autre, à la découverte de son "médecin intérieur" ! Pour qu'il active son potentiel dauto-guérison en réveillant en lui la force vitale qui permet au corps de se défendre et déliminer les problèmes de santé de manière naturelle et durable.



Avant tout passionnée par l'alimentation santé et le bien-être, je suis aujourd'hui diplômée "conseillère en hygiène alimentaire" et "éducatrice en naturopathie", après 2 années de formation à l'école Dargère. Je suis en chemin pour valider mon diplôme final de "praticienne naturopathe vitaliste"



"Le médecin du futur ne donnera pas de médicaments ; il formera ses patients à prendre soin de leur corps, à la nutrition et aux causes et à la prévention des maladies."



Thomas A. Edison